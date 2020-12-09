Власти Украины объявили о введении строгого карантина

На Украине названа дата введения локдауна. Ограничения будут действовать с 8 по 24 января, сообщает «Страна.ua».

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 9 декабря.

Во время локдауна будет запрещено посещать учебные заведения (кроме детских садов) и массовые мероприятия (кроме официальных спортивных). Кафе и рестораны не смогут принимать гостей, но будут выдавать заказы с собой. Торговым центрам запретят продавать все товары, кроме товаров первой необходимости. Будут закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-залы и рынки.

Кроме того, с 11 по 21 января рекомендовано установить дистанционный режим работы. Об ограничении общественного транспорта речь не идет.

Ранее на Украине была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса.