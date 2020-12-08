Украина попросила США приоритетно поделиться вакциной от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов попросил временную поверенную в делах США Кристину Квин определить страну приоритетным кандидатом на получение вакцины от коронавируса. Об этом пишет агентство «Українськi Новини».

Степанов попросил поделиться вакциной для ее «тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях». «Ведь Украина находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке нашей страны», — заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

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Степанов добавил, что в ближайшие две недели будут подписаны договоры о поставках вакцины. Он предупредил, что это не гарантирует получения украинской стороной вакцин в ближайшие месяцы, поскольку первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности США.

Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины в кратчайшие сроки.

В начале декабря Степанов назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса. Он сообщил, что его ведомство ведет переговоры относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, который запретит импорт американской вакцины от коронавируса до тех пор, пока сами американцы не будут обеспечены ею в достаточном количестве. США начнут обеспечивать международный доступ к вакцинам в конце весны — начале лета, после того как прививку в стране получат все желающие.