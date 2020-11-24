Украина захотела получить восемь миллионов доз вакцины от коронавируса

Власти Украины захотели получить более восьми миллионов доз будущей вакцины против коронавируса. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс — Украина».

По его словам, Минздрав провел переговоры с представителями COVAX и определил поэтапный план поставки вакцины. «Первый этап — 1,2 миллиона доз. В целом Украина рассчитывает получить более восьми миллионов доз будущей вакцины», — сказал Зеленский.

В ходе вакцинирования в приоритете будут медики, военные, учителя, люди старше 60 лет, заверил глава государства.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что одна доза вакцины от коронавируса будет стоить семь долларов. Поскольку на каждого человека нужно по две инъекции препарата, цена прививки составит 14 долларов.

COVAX — международный проект, созданный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Цель проекта — обеспечить стран-участниц двумя миллиардами доз вакцины к концу года.