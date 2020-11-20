На Украине назвали отказ от российской вакцины соучастием в убийстве граждан

Отказ властей Украины от российской вакцины от коронавирусной инфекции без обеспечения какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан, заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

Политик отметил, что Киев мог бы запустить производство российской вакцины на своей территории по лицензии, как в Минске. Волошин задался вопросом о том, как политику может стоять в приоритете перед здоровьем и жизнью населения.

Депутат также подчеркнул, что не все украинцы будут иметь возможность заплатить за вакцину. «И мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить», — добавил Волошин.

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Ранее первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, украинскому лидеру следует дать соответствующие распоряжения правительству либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у Москвы технологии для самостоятельного производства.

14 ноября президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса. По словам главы государства, многие «уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». Президент России также заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября российский лидер объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».