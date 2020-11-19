На Украине назвали стоимость дозы вакцины от коронавируса

Одна доза вакцины от коронавируса на Украине будет стоить семь долларов. Поскольку на каждого человека нужно по две инъекции препарата, цена прививки на человека составит 14 долларов. Об этом сообщил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24», передает РИА Новости.

«Одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов. Для полноценного двухразового вакцинирования необходимо 14 долларов», — назван цену он. В общей сложности страна, по его словам, получит восемь миллионов доз для четырех миллионов человек.

Ляшко добавил, что для закупки вакцины в проект госбюджета на 2021 год заложено 2,6 миллиона гривен (92,3 тысячи долларов). До конца текущей недели проект должен быть передать в Верховную раду для второго чтения.

Украина бесплатно получит вакцину для 20 процентов населения в рамках действия проекта COVAX. По словам Ляшко, заложенные в бюджет средства Киев потратить на закупку вакцины сверх этого количества.

COVAX — международный проект, созданный запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Цель проекта — обеспечить стран-участниц двумя миллиардами доз вакцины к концу года.