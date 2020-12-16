Стали известны сроки начала поставок на Украину вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки вакцины от коронавируса компании Pfizer в страну начнутся в первом квартале 2021 года, сообщают «Украинские новости».

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По его словам, сейчас власти рассчитывают получить первые дозы вакцины уже в феврале, но пока это лишь приблизительный срок. Министр напомнил, что для хранения препарата от Pfizer необходимо создать специализированные склады с ультранизкими температурами минус 80 по Цельсию. «Около одного миллиона доз мы будем в состоянии сохранять», — сказал Степанов.

Он отметил, что в первую очередь Минздрав Украины планирует привить медработников, военнослужащих и учителей, однако всего рассчитывает вакцинировать около 21 миллиона украинцев.

10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что республика не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. Он связал свое решение также с политическими разногласиями между двумя странами и пояснил, что Киев рассчитывает получить соответствующий препарат из Европы.

Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech в настоящий момент находится в финальной фазе клинических испытаний. 13 декабря стало известно, что власти США одобрили ее применение по ускоренной процедуре из-за чрезвычайных обстоятельств.

Ранее Россия выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и развернуть ее производство на территории этой страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заявил, что производство препарата в республике будет зависеть от решения властей.