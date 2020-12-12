Украина отказалась верить в безопасность российской вакцины от COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что отказывается верить в безопасность российской вакцины от коронавируса. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Украина», передает РИА Новости.

Так он отреагировал на слова лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о том, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» можно производить на Украине.

По словам Данилова, поездка политика имеет непосредственное отношение к национальной безопасности. «Сейчас происходит информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на все украинское население», — сказал он.

Кроме того, он рассказал, что в январе аппарат СНБО сообщил Зеленскому, что грядет «очень тяжелая ситуация с коронавирусом». Тогда специалисты сообщили, что вакцинация может стать эффективной в борьбе с пандемией.

Киев в свою очередь «поставил на мониторинг все компании в мире, которые занимаются данным вопросом, на сегодняшний день их в мире 227». «В России на сегодняшний день безопасной вакцины нет», — заявил Данилов.

Он добавил, что российская вакцина может получить официальную регистрацию по меньшей мере, в мае 2021 года. При этом представитель СНБО заявил, что рассчитывает на то, что вакцинация украинского населения начнется в первом квартале 2021 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не смогут использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. Политик отметил, что в настоящий момент речь о закупке российской вакцины не идет.

Российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По словам последнего, Европейский союз уже смягчил свои позиции в отношении препарата российской разработки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заявил, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине будет зависеть от решения властей.