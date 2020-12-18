Замглавы офиса Зеленского заподозрили в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило заместителя главы офиса президента страны Владимира Зеленского в осуществлении коррупционных схем. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, чиновник во время работы в Украинской государственной строительной корпорации («УкрБуд») мог способствовать выдаче недостоверного заключения судебного эксперта и таким образом помочь компании незаконно присвоить 81 миллион гривен (около 213 миллионов рублей). Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Имя подозреваемого не называется, однако издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет об Олеге Татарове. В свою очередь, сам чиновник отверг все обвинения и заявил, что информация о выдаче ему подозрения является ложью. «Никто таких санкций никому не давал», — написал Татаров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по данному уголовному делу также проходят замдиректора научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший депутат Верховной Рады. Их имена пока также не раскрываются.

Ранее генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего и.о. начальника фискальной службы Украины Дениса Гутенка в начислении самому себе премии в размере 1000 процентов от своего должностного оклада. Из-за его действий госбюджет лишился более 300 тысяч гривен (около 685 тысяч рублей). Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.