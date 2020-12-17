Украине предрекли крах надежд на очередной кредит от МВФ

Украине не стоит надеяться на транш от Международного валютного фонда (МВФ) и осуществление заявленных реформ из-за провальной политики президента Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.

По мнению обозревателей агентства, глава Украины проигрывает сражение с «мутной политической системой», которую он обещал реформировать после избрания на свой пост. Агентство отметило крах антикоррупционной стратегии Зеленского, которая вылилась в прямое противостояние с Конституционным судом (КСУ) страны и неудачную попытку увольнения его судей.

Так, специалист из исследовательской и консалтинговой компании DuckerFrontier Марк МакНэми в интервью изданию заявил, что Украиной по-прежнему управляют олигархи, а парламент и судебная система «остаются пронизанными коррупцией и внешним влиянием». Он предрек, что «опасная игра», которую затеял Зеленский, обязательно приведет к ситуации, когда глава государства окажется неспособным влиять на политические процессы в стране.

Кроме того, журналисты отметили, что несмотря на критику бывшего президента Петра Порошенко, действующий украинский лидер так же оказался не в силах развернуть уголовное преследование должностных лиц, которые оказались замешаны в коррупции. «Ни один высокопоставленный чиновник не был задержан и при Зеленском», — заключили в издании.

Bloomberg оценил вероятность получения нового кредита от МВФ к концу года для республики как практически нулевую. Под угрозой аннулирования остается также безвизовый режим с Евросоюзом и потоки прямой помощи от европейских держав, подчеркнули обозреватели.

Ранее почти половина украинцев сочли разочарованием года президента страны Владимира Зеленского, а 10 процентов — бывшего главу государства Петра Порошенко. Политиком года действующего лидера Украины назвал его лишь каждый пятый опрошенный. Рейтинг доверия к главе государства к концу 2020 года сохраняется в районе 43 процентов.