Украинцы перечислили главные достижения страны в 2020 году

Около 13 процентов украинцев считают, что в 2020 году у страны не было никаких серьезных достижений. Более половины граждан посчитали таковым прекращение огня в Донбассе, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

В ходе исследования украинцам предлагали перечислить основные достижения государства за минувший год. Около 51 процента жителей страны отметили среди них прекращение огня и объявление режима тишины в неподконтрольной Киеву территории юго-востока Украины. Строительство новых дорог назвали достижением 43 процента опрошенных, договор о сотрудничестве с Британией — 17 процентов.

Также около 13 процентов граждан оценили легализацию игорного бизнеса и создание приложения «Дiя» (цифровой паспорт, водительское удостоверение). Столько же украинцев выразили мнение, что у государства вообще не было серьезных успехов за прошедший год. Проведение местных выборов назвали достижением менее 9 процентов респондентов.

Кроме того, социологи составили рейтинг украинских политиков, которым граждане верят больше всего. На первом месте оказался действующий президент страны Владимир Зеленский, которому доверяют 43 процента респондентов и 54 процента — не доверяют. Второе место в этом списке занял мэр Киева Виталий Кличко, ему выказали поддержку 32 процента граждан. Третью строчку в рейтинге занял бывший премьер-министр республики Владимир Гройсман — 29 процентов.

Отмечается, что опрос проводился среди жителей Украины старше 18 лет путем телефонного интервью. Он прошел во всех областях, кроме неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек.

Ранее почти половина украинцев сочли разочарованием года президента страны Владимира Зеленского, а 10 процентов — бывшего главу государства Петра Порошенко. Политиком года действующего лидера Украины назвал его лишь каждый пятый опрошенный.