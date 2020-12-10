Стало известно отношение украинцев к пыткам врагов

Каждый седьмой украинец считает оправданным применение пыток к врагам на войне. Об этом стало известно из исследования, проведенного Центром прав человека ZMINA и фондом Демократических инициатив имени Илька Кучерива, передает «Страна.ua».

Большинство украинцев не поддерживают применение пыток в условиях вооруженного конфликта. Так, 38,6 процента респондентов уверены, что это является нарушением закона, еще 35,7 процента считают, что это противоречит принципам гуманности.

Противоположного мнения придерживаются 15,4 процента украинцев. Среди них 8,8 процента полагают, что пытать можно, поскольку цель оправдывает средства, если необходимо добыть информацию. Еще 6,6 процента заявили, что пытки являются адекватным ответом на действия врага.

Опрос проводился с 6 по 19 октября во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных властям территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2 процента.

Ранее освобожденные в рамках обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) рассказывали, что в здании Службы безопасности Украины в Мариуполе массово пытали людей. Они отмечали, что украинские силовики «били очень много и везде, ножом тыкали в ноги». Кроме того, в пытках принимали участие бойцы добровольческого батальона «Азов», которые приезжали специально для того, чтобы поиздеваться над пленными.