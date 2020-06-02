СБУ заявила о задержании пытавшего украинцев сторонника ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По данным СБУ, в 2014 году житель Мариуполя присоединился к группе Игоря Безлера («Бес»), командовавшего добровольческим формированием «Народное ополчение Донбасса», и отвечал за «антиукраинскую пропаганду». «По заданию "Беса" боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками», — заявили в Киеве.

Выбитые признания злоумышленник снимал на камеру и выкладывал в интернет, утверждают в СБУ. В 2015 году он сбежал на подконтрольную Киеву территорию из-за начавшихся «криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков».

Недавно украинские силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке опознали его. Дома у задержанного провели обыск и изъяли материалы, которые приобщены к делу в качестве доказательств. Задержанному вменяется участие в террористической организации и грозит до 15 лет заключения.

Ранее штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.

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