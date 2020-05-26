СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В результате артиллерийского обстрела позиций Операции Объединенных сил погибли два сотрудника Центра специальных операций «А» полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, еще двое были ранены. «По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСБр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований», — заявили в пресс-центре СБУ. Указанные лица объявлены в розыск по обвинению в терроризме.

Конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.

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