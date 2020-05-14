В СБУ назвали число перешедших на сторону России сотрудников

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали число сотрудников, перешедших на сторону России с 2014 года. Об этом пишет «РБК-Украина».

В ведомстве сообщили, что таких сотрудников было 1639.

Большинство из них поступило на службу в российские силовые структуры в 2014 году после присоединения Крыма. Также многие офицеры СБУ оказались в рядах силовых структур самопровозглашенных республик Донбасса, вооруженные силы которых Украина считает подконтрольными Москве.

При этом СБУ вела расследования лишь по 26 бывшим сотрудникам. На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили лишь трое.

Ранее СБУ обвинила Россию в коронавирусных кибератаках. Там сообщили, что хакеры направляют на почтовые ящики госучреждений электронные письма, к которым прикреплены файлы с вредоносным программным кодом. «Большинство хакерских атак исходят со стороны российских спецслужб, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов», — подчеркнули в СБУ.

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