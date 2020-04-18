На Украине разузнали детали службы офицера ФСБ из дела генерала СБУ

Полковник ФСБ России Игорь Егоров, который, как утверждает Служба безопасности Украины (СБУ), был куратором арестованного по обвинению в госизмене и организации терактов генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, находился на Украине во время Евромайдана в феврале 2014 года. О деталях его службы со ссылкой на собственные источники пишет издание Obozrevatel.

По его информации, в то время Егоров и другие офицеры ФСБ находились на Украине в качестве советников украинских силовиков, подконтрольных тогдашнему президенту Виктору Януковичу, и жили на одной из баз СБУ под Киевом. «Некоторые из них покинули базу 19 февраля: одни вылетели из аэропорта, другие – уехали "своим ходом", не светясь. В их числе был и Егоров», — утверждает источник.

Журналисты также разузнали, что полковник еще за год до событий февраля 2014-го шутил, что в следующий раз приедет в Киев на танке.

Генерала СБУ Шайтанова задержали 14 апреля и на следующий день арестовали, обвинив в государственной измене и организации террористических актов. СБУ утверждает, что высокопоставленный силовик, служивший в Центре спецопераций «А», был завербован Егоровым и планировал, в частности, убийство добровольца Адама Осмаева, известного как командир батальона имени Джохара Дудаева. Председатель СБУ Иван Баканов назвал разоблачение Шайтанова важнейшим за всю историю независимой Украины.

В ФСБ не комментировали данное дело, однако, как напоминает Obozrevatel, на следующий день после поимки генерала российская спецслужба объявила о пресечении деятельности в Крыму агентурной группы украинской военной разведки. По мнению журналистов, это можно считать «симметричным ответом».

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