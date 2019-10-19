Украинские силовики четыре часа пытали мужчину из-за спора

В Киевской области двух полицейских подозревают в пытках мужчины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

По его словам, в декабре прошлого года мужчина начал спорить с полицейскими на остановке общественного транспорта. В ответ силовики применили слезоточивый газ и начали бить гражданина прикладом автомата, несмотря на присутствие других людей и проезжающие мимо автомобили.

Затем полицейские заковали мужчину в наручники, вывезли в безлюдную местность и продолжили избивать. «Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов», — добавил Труба.

В итоге потерпевшего привезли в отдел полиции, где выписали протокол об административном нарушении. Директор Госбюро расследований подчеркнул, что полицейские будут привлечены к ответственности.

Как сообщал «Голос Америки» в июне этого года, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала более 500 случаев жестокого обращения с задержанными. Нарушения фиксировались в том числе на не подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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