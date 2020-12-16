Почти половина украинцев назвали Зеленского разочарованием года

Почти половина жителей Украины назвали президента Владимира Зеленского разочарованием 2020 года. Таковы результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова в начале декабря, пишет «Главред».

Разочарованием года сочли Зеленского 42 процента респондентов, политиком года — 20 процентов. Еще 10 процентов украинцев назвали разочарованием года бывшего президента Петра Порошенко. Столько же сочли его политиком года.

По 2 процента опрошенных разочаровались в оппозиционере Викторе Медведчуке, премьер-министре Денисе Шмыгале и двух бывших главах правительства: Юлии Тимошенко и Алексее Гончаруке.

В октябре Зеленский в интервью «Би-би-си» объяснил падение своего рейтинга, согласно социологическим опросам. В 2019 году он набрал 73 процента голосов во втором туре президентских выборов против Порошенко. Сейчас же его рейтинг составляет около 35 процентов.

Однако Зеленский заявил, что 73 процента во втором туре были приговором Порошенко. «В первом туре я выиграл примерно с 33 процентами. Сейчас у меня те же самые цифры», — заверил он.