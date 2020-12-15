На Авакова завели дело о коррупции

На министра внутренних дел Украины Арсена Авакова завели дело о коррупции, передают «Українські Новини».

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений со стороны Авакова и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой, связанных с незаконным завладением 62 миллионами евро на счетах CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.

Дело расследуется по факту злоупотреблений сотрудниками CityCommerce Bank при возможном содействии представителей органов государственной власти.

В ноябре стало известно, что защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 Олега Пулатова изъявила желание допросить Авакова.

В 2019 году Генпрокуратура Украины заподозрила Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine, сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен. Позже злоумышленники сожгли дом Гонтаревой под Киевом и машину ее сына.