Защита обвиняемого по делу MH17 захотела допросить главу МВД Украины

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 Олега Пулатова изъявила желание допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Баудевейн ван Эйк отметил, что после крушения самолета министр опубликовал в YouTube видео с предполагаемым зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Бук". Он подчеркнул, что подлинность записи вызывает сомнения.

«Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17», — сказал ван Эйк. Он добавил, что защита хотела бы допросить главу ведомства в качестве свидетеля и узнать у него, как и почему упомянутая запись привлекла его внимание.

Ранее адвокат Сабине тен Дуссхате назвала фактор, осложняющий расследование дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17. По ее словам, анонимность свидетелей не позволяет оценить достоверность их показаний. Она считает, что сказанное такими свидетелями необходимо более тщательно и взвешенно проверить.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.