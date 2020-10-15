В Госдуме предложили расширить формат расследования по MH17

Формат расследования обстоятельств крушения рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году следует расширить, создав межправительственную комиссию на межгосударственном уровне. С таким предложением выступил депутат Госдумы Антон Морозов, сообщает RT в четверг, 15 октября.

«Как минимум там должны быть и Российская Федерация, и Нидерланды, и Австралия, и другие страны, где мог появиться этот борт», — сказал он.

Парламентарий предложил включить в состав такой комиссии экспертов и представителей правоохранительных органов.

По его мнению, в ситуации, когда расследование ведут только Нидерланды, «оно становится однобоким и не учитывает данные всех остальных контрагентов, которые могут тоже обладать важной информацией по этому делу».

15 октября российский МИД объявил, что Москва откажется от дальнейших консультаций в формате трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами по делу малазийского Boeing MH17. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, такое решение было принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

При этом источник РИА Новости, близкий к ЕСПЧ, рассказал, что поданная в суд Нидерландами жалоба может повлиять на срок дела, поскольку она делает бессмысленной работу в формате Россия — Нидерланды — Австралия и только затягивает срок, в который суд может вынести вердикт.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.