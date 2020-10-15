Стало известно о влиянии жалобы Нидерландов по MH17 на срок дела

Поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Нидерландами жалоба по делу малайзийского Boeing MH17, сбитого в Донбассе в 2014 году, против России может повлиять на срок дела. Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к ЕСПЧ.

По его словам, такая жалоба делает бессмысленной работу в формате Россия — Нидерланды — Австралия и только затягивает срок, в который суд может вынести вердикт.

«Получается, что решение суда Нидерландов, в котором идет рассмотрение иска прокуратуры Нидерландов против четырех подозреваемых в причастности к крушению — троих граждан России и одного гражданина Украины — не должно быть вынесено, чтобы не вступить в конфликт до решения Европейского суда», — подчеркнул источник в ЕСПЧ.

Собеседник РИА Новости также отметил, что решение наднационального европейского органа может занять несколько лет. Он подчеркнул, что подача иска демонстрирует «дальнейшую бессмысленность взаимодействия России с Нидерландами» в рамках консультаций.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу МН17. Как пояснили в МИД, такое решение было принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в ЕСПЧ.

Тогда МИД России обвинил Нидерланды в политизации дела, подчеркнув, что с самого момента трагедии Гаага действовала в рамках «антироссийской логики», по которой выискивались любые подтверждения вины российского государства, а доводы, противоречащие этой версии, игнорировались.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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