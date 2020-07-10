Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17

Иск против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17, поданный Нидерландами в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), — не что иное, как очередной удар по отношениям двух стран. Так на ситуацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Как еще один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского "Боинга"», — заявила Захарова.

Представитель МИД раскритиковала Нидерланды за политизацию дела. По ее мнению, с самого момента трагедии Гаага действовала в рамках «антироссийской логики», по которой выискивались любые подтверждения вины российского государства, а доводы, противоречащие этой версии, игнорировались.

Ранее на иск отреагировали в российском Минюсте: там категорически отвергли обвинения и выразили готовность отстаивать позицию России.

3 июля стало известно, что окружной суд Гааги по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. Утверждалось, что эксперты смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера от ракеты ЗРК «Бук».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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