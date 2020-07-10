Россия отвергла обвинения в причастности к крушению «Боинга» над Украиной

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Украиной. Об этом заявили в Минюсте, передает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что Минюст готов отстаивать позицию России в случае, если Нидерланды подадут жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В Минюсте также добавили, что пока не получали уведомления о подаче соответствующего документа.

Ранее 10 июля правительство Нидерландов заявило, что подаст против России иск в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» MH17. В письме, адресованном парламенту, сказано, что Нидерланды «хотят добиться правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек. В заявлении также сказано, что более двух третей погибших — жители этой страны.

3 июля окружной суд Гааги по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. В 2016 году представители компании и Минобороны утверждали, что российский локатор не фиксировал в районе падения MH17 сторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера. Утверждалось, что эксперты «Алмаз-Антея» смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера от ракеты ЗРК «Бук».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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