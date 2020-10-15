Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу МН17

Россия откажется от дальнейших консультаций в формате трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами по делу малазийского Boeing MH17, сбитого в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 15 октября.

Как пояснили в МИД, такое решение было принято после серии недружественных действий со стороны Австралии и Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).