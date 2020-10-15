Нидерланды отреагировали на отказ России от консультаций по делу MH17

Нидерланды сожалеют о решении России отказаться от дальнейших совместных консультаций в формате трехсторонней группы по делу о малайзийского Boeing MH17, сбитого в Донбассе в 2014 году. Об этом в четверг, 15 октября, заявил глава МИД страны Стеф Блок, передает ТАСС.

«Нидерланды глубоко сожалеют о данном решении. Особенно разочаровывающим оно является для родственников», — отреагировал он на шаг Москвы.

Блок подчеркнул, что нидерландское правительство по-прежнему надеется продолжить переговоры для поиска решения, которое «позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17». В то же время он отметил, что Нидерланды и в будущем будут делать все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы и их родственников.

Ранее в четверг в МИД России заявили, что Москва выйдет из трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, подобное решение было принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В июле стало известно, что правительство Нидерландов подало к России иск в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17, заявив, что хочет добиться «правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек. В ответ в МИД России обвинили Нидерланды в политизации дела, подчеркнув, что с самого момента катастрофы Гаага действовала в рамках «антироссийской логики», по которой выискивались любые подтверждения вины российского государства, а доводы, противоречащие этой версии, игнорировались.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.