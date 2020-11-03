Обвиняемый по делу MH17 прокомментировал свои связи с Россией

Обвиняемый по делу о гибели малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году Олег Пулатов дал показания в суде о своих связях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Пулатов заявил, что на момент катастрофы не служил в российской армии. Он подчеркнул, что был уволен из российских вооруженных сил еще в 2008 году. Бывший командир ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отметил, что ни одно из подразделений под его командованием не входило в состав армии России.

Фигурант дела также добавил, что не поддерживал связей ни с кем из представителей российских властей или еще с кем-либо из России.

Ранее 3 ноября суд в Нидерландах снова запросил у США спутниковые данные с места крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. «Этот запрос в настоящее время обрабатывается. Следственный судья ответил на ряд вопросов США. Пока что ответа на наш запрос нет», — заявил судья Хендрик Стинхейс.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.