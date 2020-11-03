Суд по MH17 снова запросил данные по катастрофе у США

Суд в Нидерландах снова запросил у США спутниковые данные с места крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, его цитирует РИА Новости.

«Этот запрос в настоящее время обрабатывается. Следственный судья ответил на ряд вопросов США. Пока что ответа на наш запрос нет», — рассказал судья.

На слушаниях по делу MH17 в июне голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, попросила расследовать наличие у НАТО информации со спутников. Отмечалось, что наблюдательные системы АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) могли зафиксировать что-либо в день катастрофы. Однако НАТО не предоставил никакой информации MIVD.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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