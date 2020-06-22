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В cуде попросили расследовать наличие у НАТО данных для дела MH17

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Фото: Peter Dejong / AP

У НАТО могут быть спутниковые данные с места крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, попросила расследовать наличие у альянса такой информации, передает РИА Новости.

НАТО запрашивал информацию у Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), подчеркнула она. Адвокат подозревает, что это имеет отношение к судебному процессу: наблюдательные системы АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) могли зафиксировать что-либо в день катастрофы. Однако НАТО не предоставил никакой информации MIVD.

9 июня прокурор Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения из-за атаки истребителя. В качестве доводов в защиту своих слов он привел несколько фактов. Среди них — не зафиксировавшие других самолетов первичные радары, слишком значительный ущерб MH17 и отсутствие подобной информации на речевых самописцах.

Суд по делу о крушении Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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