Защита по делу MH17 предложила сделать Россию частью следственной группы

Нет юридических препятствий для того, чтобы Россия стала частью Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. С таким заявлением выступила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, передает РИА Новости.

Адвокат добавила, что Москва поставила подпись под конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, поэтому российской стороне следует дать «возможность высказать свою точку зрения» по делу о крушении самолета.

«В отличие от группы по расследованию, которую вел Совет по безопасности Нидерландов (DSB), Россия не была членом ССГ. При этом Украина была», — объяснила Сабине тен Дуссхате. Она напомнила, что в 2015-м Россия пыталась присоединиться к следственной группе, однако нидерландская прокуратура отклонила ее запрос.

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Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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