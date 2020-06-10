Прокуратура Нидерландов вернулась к старой версии крушения лайнера в Донбассе

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов подтвердила старую версию, что лайнер MH17 был сбит из-под населенного пункта Первомайское. Об этом сообщает РИА Новости.

«Результаты расследования тесно связаны с маршрутом, по которому мог передвигаться ЗРК "Бук", свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями. И этот маршрут заканчивается как раз под Первомайским. Именно по этим причинам еще в 2016 году Совместная следственная группа опубликовала отчет, в котором делается вывод о том, что MH17 сбит именно с этого места», — сказал прокурор Тейс Бергер.

Накануне Бергер утверждал, что радары не фиксировали в момент крушения малайзийского лайнера полеты боевых самолетов или пуски ракет. Однако, по его словам, отсутствие записи с радара «не означает, что ракеты там не было».

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. В ходе слушаний прокуратура Нидерландов перечислила несколько сценариев крушения Boeing MH17: взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок, включая «Бук».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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