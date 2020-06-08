Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года. Об этом заявила прокурор Деди Вои-А-Цой во время слушаний в суде, передает ТАСС.

Государственный обвинитель назвала все варианты событий, которые изучало следствие. Среди них — взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая «Бук».

Прокуратура также провела расследование о возможном месте запуска ракеты ЗРК «Бук», принадлежащих как России, так и Украине. Отмечается, что итоговые выводы будут представлены судьям. При этом следствие расскажет и о методах выявления подозреваемых. Вся презентация прокуратуры займет несколько дней, после чего суд примет решение о возможности перехода к рассмотрению по существу.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Туда допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Ранее журналисты платформы Bonanza Media сообщили об обнаружении новых свидетелей в деле о сбитом Boeing MH17. Некий житель поселка Ольховчик (Донецкая область) Роман рассказал, что заметил вспышку и слышал хлопки, но не видел момента взрыва. Он также поведал об одном истребителе, который якобы полетел в сторону города Дебальцево. Основатели Bonanza Media — Макс ван дер Верфф и Яна Ерлашова. Известно, что последняя ранее работала на телеканале RT, который финансируется из федерального бюджета России.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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