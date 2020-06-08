США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17. Об этом рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА Новости.

«Прокуратура ответила, что запрос был отправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума», — отметил Стинхейс. По его словам, прокурор смог ознакомиться с документами в конфиденциальном порядке.

Американская сторона отказалась передать судье информацию о запуске ракеты по самолету: речь идет о спутниковых снимках, зафиксировавших запуск. Данные передали спецслужбам Нидерландов, однако до сих пор не рассекретили. При этом Россия настаивает на том, чтобы информацию с американских спутников предоставили суду.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении МН17 9 марта, слушания продолжатся в понедельник, 8 июня.

28 апреля «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, согласно которому в деле о крушении Boeing генерал ФСБ Андрей Бурлака проходит под псевдонимом Владимир Иванович. Так, в опубликованных международными следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Кроме того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал «Би-би-си», заявил, что в Кремле «не знают, о чем идет речь».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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