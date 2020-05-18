Украина назвала срок вынесения приговоров по делу о малайзийском Boeing

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал срок вынесения приговоров по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году. Интервью с замглавы МИД опубликовала «Радiо Свобода».

По словам Енина, Киев «с огромным интересом и вниманием» наблюдает за судебным процессом в Нидерландах, временные рамки которого «могут иметь несколько лет».

«Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же скорость не должна повредить качеству», — сказал замминистра.

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Он подчеркнул, что цель Киева — привлечь Россию и ее «высшее руководство» к ответственности за нарушение международного права, аннексию Крыма, военное вмешательство в Донбассе, в том числе сбитие малайзийского Boeing.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике арестовали одного из обвиняемых по делу Boeing Леонида Харченко.

В конце апреля «Русская служба Би-би-си» сообщила, что главным фигурантом дела может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа (JIT) утверждает, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». Следствие обвинило россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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