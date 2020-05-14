В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу. По мнению следствия, он якобы участвовал в незаконном обыске в 2014 году и незаконно хранил оружие.

По словам собеседников издания, арест произвели для того, чтобы изолировать Харченко и исключить вариант его похищения спецслужбами Украины. «Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», — заявил на условиях анонимности его сослуживец.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года следствие обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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