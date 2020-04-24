Личность 13-го свидетеля по делу о крушении Boeing MH17 оставят в тайне

Личность 13-го свидетеля по делу о крушении пассажирского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, лишенного статуса анонимности по решению суда от 23 апреля, оставят в тайне. Об этом со ссылкой на окружной суд Гааги сообщает РИА Новости.

«Тот факт, что со свидетеля, которому угрожает опасность, формально сняли статус, не означает, что его личность будет раскрыта. Это решение может повлиять на ценность показаний, предоставленных ранее этим свидетелем», — сказал агентству представитель суда.

О том, что 12 из 13 свидетелей по делу сохранят анонимность по решению суда, стало известно 23 апреля. 13-му решили отказать в статусе свидетеля, так как решение в его отношении якобы принимали с нарушением должных процедур.

Защита россиянина Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых по делу MH17, подала апелляцию на решение судебного следователя. Он призвал гарантировать 13 лицам статус свидетелей, поскольку им угрожала опасность.

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В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого в Донбассе Boeing обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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