На Украине заявили о новом доказательстве причастности России к крушению MH17

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские следователи достали документы российской армии, которые могут служить новым доказательством причастности России к крушению малайзийского «Боинга» MH17 под Донецком. Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

«Скажу прямо — СБУ смогла в начале получить доступ к документации российских военных частей. В момент, когда произошла трагедия MH17, у нас в руках были все документы Курской бригады, в том числе и приказы о командировке "Бука"», — утверждает Луценко. Он добавил, что по делу MH17 работали два прокурора и сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ).

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Киев передавал всю информацию Нидерландам, и она проверяется. «Четверо подозреваемых, которых судят в Гааге, находятся там благодаря работе ГПУ и СБУ», — подчеркнул Луценко.

Однако оба прокурора, расследовавшие крушение «Боинга», не прошли аттестацию. Один отказался это сделать, поскольку на своей должности не подлежал проверке, но его выгнали. У другой сотрудницы завис компьютер, когда она сдавала тесты, и ей не хватило полбалла, утверждает экс-генпрокурор.

Ранее нидерландский прокурор Тийс Бергер заявил, что у обвинения есть доказательства причастности России к крушению «Боинга». Прокуратура считает, что самолет сбили выпущенной с территории Украины российской ракетой комплекса «Бук», который затем вернулся в РФ. По словам Бергера, свидетели боятся давать показания, поскольку им угрожали.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Международная следственная группа предъявила обвинения россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. Суд по делу о крушении начался 9 марта.

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