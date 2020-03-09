Обвиняемым по делу сбитого в Донбассе MH17 пригрозили пожизненным заключением

Обвиняемым по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17 пригрозили пожизненным заключением. Об этом заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, передает ТАСС.

Бутзелар рассказала, что максимальным наказанием для четырех подозреваемых по этому делу является пожизненное заключение.

9 марта в окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты вместе с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели высококлассную работу по сбору доказательств. «Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», — добавил он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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