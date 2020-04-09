Украина пообещала привлечь Россию к ответственности за крушение Boeing MH17

Министерство иностранных дел Украины пообещало добиться привлечения России к ответственности за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 под Донецком в 2014 году. Об этом УНИАН заявили в пресс-службе ведомства в связи с обсуждением в Совете Безопасности ООН расследования авиакатастрофы.

Совбез по инициативе Москвы провел закрытые консультации по началу суда о крушении лайнера. Позицию стран-участниц Совместной следственной группы представила Бельгия. Россию призвали «прекратить распространение дезинформации» и сотрудничать со следствием, утверждают в Киеве.

Материалы по теме «Мы получим все ответы» В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?

«Со своей стороны МИД Украины продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма», — заявили в пресс-службе ведомства. В МИД добавили, что «чудовищное преступление» было совершено благодаря «российской поддержке». В Киеве подчеркнули, что верят в установление справедливости и в то, что «все виновные понесут адекватную ответственность».

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Совместная следственная группа установила, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса «Бук». Подозреваемыми объявлены россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Суд по делу о авиакатастрофе начался 9 марта 2020 года в Нидерландах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!