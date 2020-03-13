Россия рассказала о попытке скрыть правду по делу MH17

Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения следователей по делу крушения малайзийского Boeing 777 в адрес России и рассказала об их попытке скрыть правду. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«С сожалением отмечаем ставшие традиционными для австралийской стороны передергивание фактов и стремление подогнать реальность под уже сформировавшуюся "систему координат"», — отметила она. По мнению Захаровой, следователи из Австралии скрывают «неудобные» материалы, в том числе переданные российской стороной. Она подчеркнула, что заявления официальных лиц страны ставят под вопрос приверженность следователей к установлению истины по делу MH17.

Так Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и главы МИД страны Марис Пэйн. Они посчитали, что имеющиеся доказательства указывают на причастность России к крушению самолета.

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11 марта нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой во время суда по делу о сбитом в Донбассе Boeing МН17 привела показания свидетеля, заявившего о присутствии русских солдат и сотрудников ФСБ рядом с зенитным комплексом «Бук». Прокурор также отметила, что российская военная разведка, возможно, взломала австралийскую федеральную полицию, чтобы распространять фейковые данные.

Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта, в настоящий момент он приостановлен до 23 марта. Для рассмотрения были назначены несколько судей, по ходу дела прокуратура может выдвигать обвинения новым фигурантам. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Как отмечается, сторона обвинения сообщила о наличии доказательств причастности России к крушению самолета.

В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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