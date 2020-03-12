Дело обвиняемого по Боингу MH17 россиянина не станут переводить на русский

Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17.

Обвиняемый по делу о катастрофе малазийского «Боинга» MH17 россиянин может остаться без перевода 36 тысяч страниц его дела на русский язык. Об этом со ссылкой на окружной суд Гааги сообщает РИА Новости.

Журналистам агентства сообщили, что по нидерландским законам суд не обязан предоставлять полный перевод досье — перевести могут лишь отдельные документы. На суде, который пройдет на голландском языке, подсудимому дадут устного переводчика. «Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным», — приводит РИА слова представителя суда.

Объем материалов дела столь велик, что для его перевода может понадобиться около полутора лет — и это в том случае, если работу станут делать специалисты, рассказала агентству глава находящегося в Нидерландах Русского бюро переводов RLTS Елена Тайс.

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Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта, в настоящий момент он приостановлен до 23 марта. Для рассмотрения были назначены несколько судей, по ходу дела прокуратура может выдвигать обвинения новым фигурантам. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Как отмечается, сторона обвинения сообщила о наличии доказательств причастности России к крушению самолета.

В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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