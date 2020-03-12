Россия оценила доказательства о ее причастности к сбитому в Донбассе MH17

Россия скептически оценивает представленные в суде доказательства о ее причастности к сбитому в Донбассе Boeing MH17. Такую позицию изложила спикер МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очень много за эти дни распространено фейков. (...) Утверждения о причастности нашей страны к катастрофе не имеют под собой никаких оснований», — отметила дипломат. Захарова также указала на «бесцеремонную линию стороны обвинения», которая открыто форсирует рассмотрение этого дела. По ее мнению, таким образом от суда требуется формально санкционировать навязываемую и единственную версию.

Материалы по теме «Мы получим все ответы» В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?

В качестве примера МИД вспомнил показания анонимных свидетелей о доказательствах вины подсудимых. «При этом общественность в очередной раз по принципу highly likely ( "весьма вероятно") запугивают триллерами на тему деятельности российских спецслужб», — подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой во время суда по делу о сбитом в Донбассе Boeing МН17 рассказала о показаниях свидетеля, заявившего о присутствии русских солдат и сотрудников ФСБ рядом с зенитным комплексом «Бук». Прокурор также заявила, что российская военная разведка, возможно, взломала австралийскую федеральную полицию, чтобы распространять фейковые данные.

Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта, в настоящий момент он приостановлен до 23 марта. Для рассмотрения были назначены несколько судей, по ходу дела прокуратура может выдвигать обвинения новым фигурантам. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Как отмечается, сторона обвинения сообщила о наличии доказательств причастности России к крушению самолета.

В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru