Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть

Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение о том, чтобы скрыть статус 13 свидетелей, было признано верным. При этом с одного из них сняли статус свидетеля, поскольку в его отношении «решение было принято с нарушением существующих процедур». Его показания больше не могут использоваться в суде.
Защита россиянина Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых по делу MH17, подала апелляцию на решение судебного следователя. Он призвал гарантировать 13 лицам статус свидетелей, поскольку им угрожала опасность.
В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».