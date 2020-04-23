Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть

Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение о том, чтобы скрыть статус 13 свидетелей, было признано верным. При этом с одного из них сняли статус свидетеля, поскольку в его отношении «решение было принято с нарушением существующих процедур». Его показания больше не могут использоваться в суде.

Защита россиянина Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых по делу MH17, подала апелляцию на решение судебного следователя. Он призвал гарантировать 13 лицам статус свидетелей, поскольку им угрожала опасность.

В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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