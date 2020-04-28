Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Издание, ссылаясь на материалы Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет международное расследование авиакатастрофы, пишет, что в деле генерал проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Источники «Би-би-си» рассказали, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.
Эти данные подтвердила и расследовательская группа Bellingcat.
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