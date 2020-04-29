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Российский дипломат отреагировал на данные о генерале ФСБ в деле Boeing MH17

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Фото: Eva Plevier / Reuters

Заявления о причастности генерала ФСБ Андрея Бурлаки к крушению самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе лишены здравого смысла. Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат обвинил авторов расследования в спекуляции и задался вопросом, почему они не пытаются применить какую-то логику. «Какую выгоду Россия получила бы, сбив MH17? В чем был наш дьявольский план?» — спросил он.

Полянский отметил, что «выгода для украинской пропаганды в этой ситуации очевидна». По его словам, если предположить, что Россия причастна к крушению, то «почему же "генерал Бурлака получил повышение и высочайшую государственную награду — Героя России"».

«Где здравый смысл? И почему продолжают цитироваться сфальсифицированные доказательства?» — резюмировал первый зампостпреда России при ООН.

28 апреля «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, согласно которому в деле о крушении Boeing генерал Бурлака проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Так, в опубликованных международными следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Кроме того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал «Би-би-си», заявил, что в Кремле «не знают, о чем идет речь».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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Предыстория: Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
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