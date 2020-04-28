В Кремле прокомментировали данные о генерале ФСБ в деле Boeing MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что генерал ФСБ Андрей Бурлака является одним из ключевых фигурантов дела крушения Boeing в Донбассе. Слова представителя Кремля приводит «Русская служба Би-би-си».

Журналист, ссылаясь на расследование издания, сказал Пескову, что одним из ключевых руководителей в работе силовиков в районе российско-украинской границы летом 2014 года был заместитель руководителя погранслужбы ФСБ Андрей Бурлака. Он же стал фигурантом дела о MH17, которое ведет Объединенная следственная группа. «Мы не знаем, о чем идет речь», — ответил пресс-секретарь президента.

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Расследование, которое упомянул журналист, опубликовала «Русская служба Би-би-си» ранее 28 апреля. Согласно ему, в деле о крушении Boeing генерал Бурлака проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Так, в опубликованных международными следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Кроме того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года следствие обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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