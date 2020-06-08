Раскрыты результаты экспертизы тел членов экипажа Boeing MH17

В ходе судебных слушаний в окружном суде Гааги по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 были раскрыты результаты экспертизы тел членов экипажа. Слова прокурора Тейса Бергера передает РИА Новости.

В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Бергер отметил, что в теле капитана эксперты обнаружили фрагмент в форме бабочки. Всего в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из восьми тысяч.

В ходе исследований установлено больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38. При этом отмечается, во время расследования были найдены не все поврежденные части обломков Boeing.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17. Прокурор назвала все варианты событий, которые изучало следствие. Среди них — взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая «Бук». Прокуратура также провела расследование о возможном месте запуска ракеты ЗРК «Бук», принадлежащих как России, так и Украине.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Туда допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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