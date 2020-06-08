Обвиняемые в причастности к крушению Boeing MH17 не приехали в суд

Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не явился в нидерландский суд. Об этом сообщает «Европейская правда».

О том, что вторая сессия процесса в Окружном суде Гааги пройдет без подозреваемых, объявил председательствующий судья Хендрик Стейнхаус. По его словам, представленные данные будут касаться всех четырех фигурантов, если не будет отдельно указано иное.

Отмечается, что россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко также отсутствовали на предыдущем заседании, которое состоялось 9 марта. Сторону защиты в суде представляют адвокаты Пулатова.

Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В суд допущены по два представителя с каждой стороны.

Ранее журналисты независимой платформы Bonanza Media сообщили об обнаружении новых свидетелей в деле о сбитом Boeing MH17. Житель поселка Ольховчик (Донецкая область) Роман рассказал журналистам, что заметил вспышки и слышал хлопки, но не видел взрыва. Он также поведал об одном истребителе, который полетел в сторону города Дебальцево: мужчине ничего не известно о втором самолете, о котором говорят другие свидетели.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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