В суде по MH17 оценили данные об отсутствии истребителя и ракеты

Радиолокационные данные России и Украины не подтвердили данные о том, что на месте крушения малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года в Донбассе обнаружили истребитель или ракету. С такой оценкой выступил нидерландский прокурор Тейс Бергер, передает РИА Новости.

Он добавил, что исследование материалов с украинских гражданских и военных радаров «давало ограниченные результаты», поэтому внимание обратили и на российские радиолокационные данные. Они не подтвердили предположение о том, что причиной катастрофы стала атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК).

Бергер отметил, что на то могут быть разные причины, и отсутствие записи с радара не означает, что ракеты там не было. При этом российская компания «Алмаз-Антей» (занимается разработкой зенитных систем «Бук») и министерство обороны России полагают, что ракеты действительно не было.

По мнению следователей, радиолокационные данные, которыми располагает следствие, в принципе не могут обнаружить истребитель или ракету. Нидерландский эксперт со стороны обвинения, министерство обороны России и концерн «Алмаз-Антей» сходятся во мнении, что обнаружить военный самолет гораздо легче, нежели ракету «Бук».

Накануне сообщалось, что прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17. Прокурор назвала все варианты событий, которые изучало следствие. Среди них — взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая «Бук».

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Туда допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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