Видевших истребитель в день крушения MH17 свидетелей потребовали допросить

Все свидетели по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, которые видели в небе истребители, должны быть опрошены в суде. С таким требованием выступила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, передает ТАСС.

По ее мнению, следует опросить всех, кто присутствует на видеозаписях, которые адвокат предоставила суду. Среди них есть и журналисты, например, корреспондент «Русской службы Би-би-си» News Ольга Ившина и независимые журналисты Брюс Грант и Билли Сикс.

«Версия военного самолета не может быть отклонена. Мы считаем, что в этом отношении расследование не является завершенным», — подчеркнула Сабине тен Дуссхате.

Адвокат подчеркнула, что следствие слишком быстро отбросило и не стало проверять альтернативные версии произошедшего должным образом. Защита утверждает, что как минимум 24 человека рассказали об увиденном истребителе вблизи Boeing. ТАСС отмечает, что прокурор заявил, что не видит оснований для проведения дополнительного расследования.

9 июня прокурор Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения из-за атаки истребителя. В качестве доводов в защиту своих слов он привел несколько фактов. Среди них — не зафиксировавшие других самолетов первичные радары, слишком значительный ущерб MH17 и отсутствие подобной информации на речевых самописцах.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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