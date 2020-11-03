В суде впервые обнародовали показания обвиняемого по делу MH17

Фигурант дела о гибели малайзийского Boeing под Донецком Олег Пулатов впервые дал показания на судебном процессе. Видеозапись выступления обвиняемого была представлена во вторник, 3 ноября, в нидерландском суде, передает «Интерфакс».

По словам бывшего командира, ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) могли упоминать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» в переговорах. Таким образом они пытались дезинформировать украинских военных, которые могли прослушивать их переговоры. Также Пулатов сообщил, что 16 июля 2014 года, за день до катастрофы Boeing, он

«влил информацию по вводу в заблуждение о выводе из строя "Стрелы-10"».

«Мне ракета "Бук" на глаза не попадалась. По крайней мере, в моих подчиненных подразделениях ракеты "Бук" не было», — сказал Пулатов на обнародованной записи.

Ранее 3 ноября суд в Нидерландах снова запросил у США спутниковые данные с места крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. «Этот запрос в настоящее время обрабатывается. Следственный судья ответил на ряд вопросов США. Пока что ответа на наш запрос нет», — заявил судья Хендрик Стинхейс.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.